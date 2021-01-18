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    • 19.01.2021 08:40
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    personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? yılı personel alımı başvuru şartları neler? şartı olacak mı?

    Memur olmak isteyen adaylar tarafından gişe personeli, postacı, mühendis gibi kadrolara yapılacak personel alımı başvurularını yakından takip ediyor. PTT alımlarını bekleyenler, alım ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. PTT personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuruların hangi tarih aralığında alınacağını öğrenmek istiyor. PTT personel alımı ile ilgili son gelişmelere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki yılı PTT personel alımı başvuru şartları neler? PTT yazılı sınavda neler soruluyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    PTT 55 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? 2021 yılı PTT personel alımı başvuru şartları neler?

    Son dakika memur alımı haberleri! Her yıl yapılan personel alımının bazı şartları doğrultusunda adaylar, kurumun personel almak için uyguladıkları yöntemlere göre sınava alınacaklar. Ancak kurumun pandemi süreci sebebiyle alımlarını bir süreliğine ertelemesi üzerine PTT memur alımı ilanlarının 2021 ilkbahar dönemine erteleneceği iddia ediliyor. Bu süreçte PTT personel alımı başvurularını kaçırmak istemeyenler PTT iş ilanlarını yakından takip etmek istiyor. Peki, PTT iş başvurusu nasıl yapılır? PTT 2021 personel alımı başvuruları ne zaman?

    PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

    PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

    Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

    Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

    PTT BAŞVURU FORMU

    PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

    PTT PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI

    Açık olan tüm pozisyonlar ve gerek görülen tüm departmanlara personel alımı yapan PTT şirketi, personel alacağı yönünde duyurularını Ptt.gov.tr adresi üzerinden sürdürmektedir. Aynı zamanda öğrenciler için staj imkanı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

    PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

    PTT yazılı sınavda vatandaşlar hangi konular ve ne tür sorularla karşılaşacağını merak ediyor. İşte PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda yayınladığı konu başlıklarına ilişkin detaylar şöyle;

    Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

    Sözel Akıl Yürütme

    Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

    Temel Yurttaşlık Bilgisi

    Türkiye Coğrafyası

    Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

    Ölçme becerisi

    2021 PTT Personel Alım Başvuruları Ne Zaman?

    Yeni yılın ilk aylarının ortalarına gelinmişken birçok kişi PTT personel alımı ile ilgili açıklamaları bekliyor. 2021 PTT personel alım başvuruları ile ilgili kurumdan henüz bir açıklama gelmemiştir. Başvuru şartları da geçen sene baz alınarak belirtilmiştir. Aktif olarak hala daha alınacak olan personel sayısı ile ilgili de bilgi bulunmamaktadır. Uzmanların görüşlerine göre ise yılın ortalarına doğru konu ile ilgili açıklamalar gelecektir.
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    Haberler Ekonomi PTT personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? 2021 yılı PTT personel alımı başvuru şartları neler? KPSS şartı olacak mı?