Bankalar resmen açıkladı, değişti... Koronavirüs salgınında hadise rakamlarındaki çoğalış sebebiyle ülke genelinde bir dizi temkinler alınmış ve bankalar da mesai saatlerini değiştirdiklerini duyurmuştu. Yeni seneyle beraber bankalardan yine yeni çalışma saatlerine döndüklerine dair açıklamalar geldi. Şubelere gidip işlem yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi bankalar kaça kadar açık sualinin cevabını araştırmaya başladı. Peki bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 yılı yeni banka çalışma saatleri... Banka, mevduat kabul eden, bu mevduatı en verimli şekilde çeşitli kredi işlemlerinde kullanmak amacını güden veya faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir şekilde kredi almak ya da kredi vermek olan ekonomik bir kuruluştur.