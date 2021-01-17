O günden bu yana deve kuşu yetiştiren Gedikaslan, hayvanları iç piyasaya satıyor. Talep nedeniyle memnun olduğunu belirten 3 çocuk babası Gedikaslan, "Biz bu hayvanları 1995 yılında Güney Afrika'dan ithal ettik. O zamandan buyana devam ediyoruz. Şuanda damızlık yavru olarak üretmeye çalışıyoruz. Bu hayvanlarından yumurtasından yavru, etinden ve derisinden istifade ediliyor. Ancak biz sadece damızlık olarak üretim yapıyoruz.