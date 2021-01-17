

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ



Akbank da daha konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yapmıştı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Akbank son olarak yaptığı açıklamayla 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladığını duyurdu.