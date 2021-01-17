Özellikle kış aylarında bolca tüketilen ıhlamur, papatya, tarçın ve zerdeçal gibi bitki ve baharatların fiyatı adeta patlama yaptı.
Fiyatlarda geçen kışa göre yüzde 100'e varan artış yaşandı.
Artışta başı zencefil, tarçın ve ıhlamur çekti.
Pandeminin etkisiyle bu ürünlere talebin artması üzerine fiyatlara zam yapıldı. Aktarlar fiyatların iki katına çıkmasına rağmen satışlarda düşüş yaşanmadığını söyledi.
Bazı ürünlerin fiyatının geçen yılın fiyatlarının 2 katına yaklaştığını belirten aktarlar, "Geçen sene zencefil 30 liraydı, şu anda 60 lira. Zerdeçalın kilosu 30 liraydı, şu anda 45 lira.
Tarçın 70 liradan 130 liraya çıktı.
Adaçayını 40 liradan satıyorduk, bu yıl 60 lira oldu" dedi.
Çiçek ıhlamurun da aktarlara pahalı gelmesinden yakınan satıcılar, badem, fıstık, ceviz ve kayısı gibi kuruyemişlerin fiyatlarında da geçen yıla göre artış görüldüğünü söyledi.