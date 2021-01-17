E-ticarette hedef 400 milyar lira

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, Coronavirüs salgının da etkisiyle, 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise yüzde 400 milyar lira oldu.

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, "Pandemi döneminde online market alışverişi beş kat arttı. Taze ve soğuk zincir gıda alışverişi e-ticaretin yükselen yıldızları oldu. Eskiden online alışverişi 45 yaş altındaki kişilerin tercih ettiği gibi bir algı vardı. Bugün ise bu skala 18-70 yaş arası olarak değişti. Ortalama sepet tutarları kartlı işlemler için 178,8 lira, havale, EFT ve diğer ödemeler için 63,2 lira ve kapıda ödeme için 70,6 lira oldu. En çok online alışveriş yapılan iller sıralaması ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.