Bir zam daha! yüzde 75 hisse oranına göre en yüksek 5 bin 202 lira oldu

Dul kalan eş, evlenmediği sürece vefat eden eşinden dolayı SGK tarafından kendisine bağlanan aylığı alabilir. Ölüm aylığı 5510 sayılı kanun ile belirli şartlara ve oranlara göre hesaplanır. Eşini veya ebeveynini kaybetmiş pek çok vatandaş ölüm aylığı şartlarını araştırıyor. Peki ölüm aylığı nedir? Ölüm aylığı nasıl alınır? SGK ölüm aylığı nasıl hesaplanır? Açıklanan enflasyon oranı ile birlikte yeni senede dul ve yetim aylıkları da yüzde 8.36 zamlandı. Buna göre yüzde 75 hisse oranına göre en yüksek ölüm aylığı 5.202 lira olacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KİMLER ALABİLİYOR?
Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor.
Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
Not: Maaş zamları SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanlar için geçerlidir. 2020 Temmuz maaşınız ek ödemesiz maaşınızdır, 2021 Ocak maaşınız ise ek ödeme dahil elinize geçecek maaştır.
Memur emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyorlar. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark maaş zammına yansıtılıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor.
Toplu sözleşmeye göre de emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranı yüzde 3 olarak belirlendi. İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 4'ü aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.
TÜİK'in açıkladığı 2020 Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 8,36 olunca; memur emeklileri için de yüzde 4'lük enflasyon farkı oluştu.
EN DÜŞÜK EK ÖDEME 114 LİRA
Böylece toplu sözleşmedeki yüzde 3'lik zam ve enflasyon farkıyla birlikte memur emeklileri 2021'in Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 7,36 zamlı olacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı yeni zamla birlikte 2.860 liraya yükselecek.
Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme tutarı da artmış olacak. Buna göre 114 lira ile 740 lira arasında ek ödeme alınacak.
Memur emeklileri 2020 yılının ocak ayında yüzde 5.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 olmak üzere geçen sene toplam yüzde 11.25 zam almışlardı.
ÖLÜM AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?
Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında en önemli not Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yer almaktadır. 5510 Sayılı Kanuna göre; "her yıl bağlanan aylıkların aylık başlangıç tarihinin ait olduğu yılın Ocak ayı itibarıyla yıl içine ait artışlar uygulanmaksızın hesaplanacak tutarları, yaşlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düşük yaşlılık aylığından az olamaz."
KAYNAK: Hürriyet