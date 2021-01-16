BELLONA İLE 128 MİLYON LİRALIK YENİ FABRİKA

Bellona-6 Üretim Tesisi 82 milyon TL'si bina inşası, 46 milyon TL'si makine-tesisat yatırımı olmak üzere 128 milyon liralık yatırımla faaliyete geçti. 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 75 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, yıllık 480 bin adet yatak ve 420 bin adet sandalye üretim kapasitesine sahip.