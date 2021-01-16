TMSF’den sıfırdan ilk yatırım

Darbe girişimine karşı yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketler yüzde 64 büyürken, dün de ilk sıfırdan yatırım olan Bellona-6 üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

A Para'ya konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Fon'un 114 şirkette pay kayyımı ve 104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyım olarak atandığını anımsatarak, şunları söyledi: "Bu şirketlerde 40 bin 589 kişi istihdam edilmektedir.

Bu şirketlerin Fon'a devredildiğinden bugüne aktif büyüklükleri yüzde 64, özkaynakları ise yüzde 63 arttı. Şirketlerin sadece 2020 sonunda ciroları 35 milyar lira oldu."