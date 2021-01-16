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    ’den sıfırdan ilk yatırım

    Darbe girişimine karşı yürütülen soruşturma kapsamında 'na () devredilen şirketler yüzde 64 büyürken, dün de ilk sıfırdan yatırım olan -6 üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

    TMSF’den sıfırdan ilk yatırım

    Darbe girişimine karşı yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na () devredilen şirketler yüzde 64 büyürken, dün de ilk sıfırdan yatırım olan -6 üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

    A Para'ya konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Fon'un 114 şirkette pay kayyımı ve 104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyım olarak atandığını anımsatarak, şunları söyledi: "Bu şirketlerde 40 bin 589 kişi istihdam edilmektedir.

    Bu şirketlerin Fon'a devredildiğinden bugüne aktif büyüklükleri yüzde 64, özkaynakları ise yüzde 63 arttı. Şirketlerin sadece 2020 sonunda ciroları 35 milyar lira oldu."

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    Haberler Ekonomi TMSF’den sıfırdan ilk yatırım