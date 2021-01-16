Pandemiyi fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağıyor. Sadece Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 375 firmaya 11.8 milyon lira ceza kesti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi ile birlikte İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduklarını belirterek, "Kurul 10 toplantıda 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesti" dedi.

Pandemi döneminde en çok ceza verilen ürün grupları arasında gıda ürünlerinin bulunduğunu anlatan Pekcan, "Elektronik eşya, tıraş makineleri, ekmek makineleri, kolonyalar, maskeler de var" diye konuştu.