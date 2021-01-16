Küresel ticaretin merkezi Türkiye olacak! İpek Yolu'na iki yeni hat

İRAN HATTI BÜYÜYOR

İran Demir Yolları ile de yeni mutabakat imzalandı. İş birliğiyle Türkiye'den İran, Orta Asya ülkeleri, Pakistan, Afganistan ve Basra Körfezi ülkelerine, demir yolu ile yapılan yıllık 400 bin ton taşımacılık hacmi, 1 milyon tona çıkarılacak. İran ile alternatif koridorun temeli 1969 yılında atılmıştı. Yeni anlaşma ile günümüz şartlarına güncelleme yapıldı. Bu doğrultuda demir yolu hatlarının yenilenmesi ve yük taşımacılığı yapan tren sayılarının artırılması hedefleniyor.

NAHÇIVAN YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2008'de ilk defa gündeme getirilen Nahçıvan Demir Yolu'nda da bu sene raylar döşenmeye başlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferler sonrası projede hızlandırma kararı alındı. Kars ve Iğdır'dan başlayarak, Nahçıvan'a doğru 230 kilometre sıfırdan demir yolu hattı hayata geçecek. Hat; oradan İran, Afganistan ve Pakistan'a devam eden demir yoluna bağlanacak. Hat için 2 milyar lira harcanması beklenirken, Nahçıvan ekonomisi de yük taşımacılığına dâhil olacak.