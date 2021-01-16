Esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteğinin yanı sıra kira desteğiyle Covid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "1.3 milyonun üzerinde gelir kaybı desteğine, 754 bin civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var.