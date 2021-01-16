578 bin çalışana maaş devletten

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatıldığını belirterek, "Bugüne kadar e-Devlet üzerinden 83 bin 276 işyerinden 578 bin 86 çalışanı için kısa çalışma başvurusu aldık. Ödenek işlemlerini e-Devlet üzerinden hızlıca tamamlıyoruz" dedi. Selçuk, işyerlerinin 31 Ocak'a kadar başvurmaları durumunda 1 Ocak'tan itibaren 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceğini kaydetti.