Başvuranın hesabına yatacak! Emeklilik ile ilgili çok önemli gelişme! O engel ortadan kalktı!

Yargıtay kararında işçinin kanunun kendisine tanıdığı bir hakkı kullandığını ve 6 gün sonra başka bir iş yerinde tekrar işe başlamasının hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir. Bu nedenle işçiye kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Dolayısıyla Yargıtay yakın tarihli bu kararında da işçinin 15 yıl, 3.600 gün hakkını kullanıp yeniden işe girmesinin hakkın kötüye kullanılması olmadığı görüşünde devam etmektedir ve kararlarını bu yönde vermektedir.