Netleşti! Devlet memuru 15 Ocak zamlı maaş bordroları... e Bordro sorgulama maaşların yatacağı dönemlerde birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. e-Devlet üzerinden e-Bordro işlemleri yapılabiliyor, özellikle zam dönemlerinde maaş bordrosu internet üzerinden yoğun ilgi görüyor. Maaş bordrosu, iş yerleri tarafından her ay düzenli olarak tutulan resmi bir evraktır. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. Aylık kazancınızı belgeleyen maaş bordrosu nasıl çıkarılır? Maaş bordrosu nereden alınır?
E BORDRO NASIL SORGULANIR?
E Devlet'e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.
E BORDRO YAYIMLANDI
Memurların zamlı maş bordroları yayımlandı. E Devlet kapısı üzerinden bordro sorgulama işlemi yapılabilecektir.
https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama
Linki kopyalayıp yeni sekmede açarak bordronuzu e Devlet girişi ile sorgulayabilirsiniz.
ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞ BORDROSU ÇIKARMA İŞLEMİ
Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını elde edebilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir.
E Bordro uygulama sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanır. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.
Kamu personelleri günümüzün akıllı teknolojileri ile internete son derece pratik bir şekilde erişim sağlayarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün kendilerine dijital platform üzerinde sunmuş olduğu online e-bordro uygulama sayfasına erişim sağlayarak, kolay bir şekilde maaş bordrosunu inceleyebilme imkanına sahip olabiliyor. Günümüzde kamu personellerine her ay ödenen maaşın ayrıntılı bilgilerinin yer aldığı maaş bordrosunu internet üzerinden son derece pratik bir şekilde inceleyebilme imkanı bulunuyor. Kamu personellerinin aldıkları memur maaşlarının ayrıntılarını öğrenebilmelerine yardımcı olan maaş bordrosunda net maaş, brüt maaş, ek ikramiye göstergesi, prim ödemeleri, maaş kesintileri ve sigorta ödemeleri gibi tüm ayrıntılı maaş bilgileri yer alıyor.
Dijital platform üzerinde yer alan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü e-bordro sorgulama hizmeti ile birlikte tüm maaş bordrosu bilgilerine online olarak ulaşılabiliyor. Özellikle de dijital platform üzerinde yer alan Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün e bordro sorgulama hizmetinden internete erişim sağlanabilen her yerden yararlanılabiliyor. Kamu personelleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün resmi web portalı üzerinde kolay ve şifresiz olarak maaş bordrolarını inceleyebiliyordu. Ancak daha güvenli bir e-bordro sorgulama hizmetinden yararlanabilmesi amacı ile kamu personellerinin e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor.
Dijital platform üzerinde yer alan sanal devlet portalı e-Devlet sistemi içerisinde yer alan Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü e-bordro sayfasına turkiye.gov.tr adresinden erişim sağlanabiliyor. Bu e-Devlet sistemi sayfasında kimlik doğrulama için sisteme giriş ekranında 'e-Devlet şifresi ile giriş', 'mobil imza ile giriş', 'elektronik imza ile giriş' ve 'T.C. kimlik kartı ile giriş' giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak, giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra e-bordro hizmeti için e-hizmetler kategorisi altında yer alan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü uygulamasına giriş yapılması gerekiyor. Kamu personellerinin sadece güncel aya ait olan maaş bordrosunu değil, aynı zamanda da geçmiş dönem maaş bordrolarını da görüntüleyebildiği e-bordro sayfasında yıl ve dönem seçimini yaparak, istediği döneme ait olan maaş bordrosunu görüntüleyebiliyor.