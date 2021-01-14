"TÜRK SİHA'LARINDAN EPEY ETKİLENDİ"

Bay Wallace'nin yaptığı açıklamalar Türk SİHA'larından ne kadar etkilendiğinin bir göstergesi. Ama şu anda bir işbirliği olacağını söylemek için erken. Bekleyip görelim ama Wallace görünene göre gördüklerinden bayağı etkilenmiş.