İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye ve İngiltere ilişkilerine dair soruları yanıtladı.
TF-X PROJESİNDE SON DURUM
İngiltere ve Türk şirketlerinin yürüttüğü Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TF-X projesinin son durumu hakkında bilgi veren Chilcott, "TF-X konusunda Türk ve İngiliz şirketler yakından çalışıyor. Beklenenden önce bitirmek mümkün olabilir. Sorun doğru motorun hangisi olacağı konusunda. Çalışmalar genel olarak gayet iyi gidiyor" dedi.
İNGİLTERE TÜRK İHA'SI ALACAK MI?
"İngiltere Türk İHA/SİHA'sı almak için Türkiye ile görüştü mü?" sorusuna cevap veren İngiliz elçi, "Evet oldu. Görüşme ne olduğunu anlama aşamasında gerçekleşti" dedi.
CNN Türk'te yer alan habere göre, sorunun devamında İngiltere Savunma Bakanı'nın Türkiye'nin SİHA'larına yönelik yaptığı "Düşmana gerçek bir tehditler, oyun değiştiriciler" değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine Chilcott şunları söyledi:
"TÜRK SİHA'LARINDAN EPEY ETKİLENDİ"
Bay Wallace'nin yaptığı açıklamalar Türk SİHA'larından ne kadar etkilendiğinin bir göstergesi. Ama şu anda bir işbirliği olacağını söylemek için erken. Bekleyip görelim ama Wallace görünene göre gördüklerinden bayağı etkilenmiş.
İNGİLTERE: ÇIĞIR AÇAN SİLAH
Türkiye'ye silah satan büyük ülkeler, şimdi silah almak için sırada. Alman 'heisse.de' isimli haber portalı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, "Türk SİHA'ları çığır açan silah" dediğini yazdı. Dağlık Karabağ'da kullanılan Bayraktar'ın, artık savaşların seyrini de değiştirdiğine değinildi ve küçüklüğü, kolay kullanımı, az masraflı oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi.
UKRAYNA DA ALMIŞTI
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ordunun ihtiyaçları için gelecek yıl beş adet Bayraktar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.
Homçak, Türk SİHAla'rının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Ukrayna devletine ait silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.
Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.
"7-8 ÜLKEYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şu anda İHA ihracatı konusunda 7-8 ülke ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
SIRAYA GİRDİLER
Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkeler ise Sırbistan, Tunus, Katar ve Libya.