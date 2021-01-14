Emeklilere tek seferlik olarak en az 500 TL ile 1.500 TL ödeme yapılacak! Zaman dolmadan hemen başvuru yapın!

Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 TL promosyon ödemesi

Maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.