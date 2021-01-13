Ücretler değişti! 330.800 liraya kadar alacağınız otomobilde ÖTV ödemesi yok! Onlar ödemeyecek, indirim ise...





Had ve tutarlardaki artışın hesaplanmasında kullanılan yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre, önceki yıla göre TÜFE yıllık yüzde 14.03, YÜFE yüzde 23.11 ve enflasyon oranı yüzde 14.60 artış gösterdi. Bu göstergeler, 2021 yılı boyunca, hayatımızın pek çok alanında karşılaşacağımız vergi ve diğer maliyetleri de belirledi."

Karagülle, bu yıl mükelleflerin günlük hayatta en sık karşılaşacakları mali yükümlülükleri, söz konusu parametrelere göre hesaplayarak Milliyet okurları için kaleme aldı.