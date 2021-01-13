Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 8 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 820,000 bin varil geriledi.



Aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 232,000 varil azaldı.



API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 880 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 4 milyon 430,000 varil yükseldi.