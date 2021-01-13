Gümüş fiyatlarında hareketli seyir devam ederken gözler kapanış saatleriyle birlikte alış satış fiyatlarına çevrilmiş durumda. Küresel piyasalarda güne 24.90 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan gümüş, 25.50 dolar/onstan günü tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.6 kazanç yazmış oldu. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte gümüş gram alış satış fiyatı
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALIŞ(TL) 6,06
GRAM SATIŞ(TL) 6,07
PETROL FİYATLARI GERİLEDİ, ALTIN YATAY
ABD hampetrol stoklarında önemli ölçüde gerileme olduğunu gösteren veriler sonrası yükselen petrol fiyatları, yeni kısıtlama önlemlerine ilişkin açıklamalarla hafif geriledi.
Küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin belirsizlerin etkisiyle hız kazanan altın fiyatlarındaki yükseliş de, ABD'de yeni teşvik beklentisi ve tahvillerdeki yükselişle baskılandı.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 8 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 5 milyon 820,000 bin varil geriledi.
Aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 232,000 varil azaldı.
API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 880 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 4 milyon 430,000 varil yükseldi.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.14 düşüşle 56.70 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.34 artışla 53.49 dolar,
- altın yüzde 0.04 artışla 1,856.79 dolar,
- gümüş yüzde 0.77 düşüşle 25.35 dolar,
- bakır yüzde 1.95 artışla 7,998.50 dolar,
- platin yüzde 0.09 düşüşle 1,075.81 dolar,
- paladyum yüzde 0.28 artışla 2,405.43 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 443 liraya, çeyrek altın 733 liraya, Cumhuriyet altını da 2,910 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının "toparlanma çabası" içinde olduğunun altı çizilerek, şöyle denildi:
"Altın dört günlük sert düşüşüne dün ara vererek, yeşilde kapattığı bir seansı geride bıraktı. 1843 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, 200 günlük hareketli ortalamadan destek bulmaya devam ediyor.
"Aşı çalışmaları dünyada hız kazanmaya başlamış, ABD seçimlerini piyasalar geride bırakmışken, piyasalardaki risk iştahı da artmış görünüyor. Artan risk iştahıyla birlikte ABD 10 yıllıklarındaki çıkış da sürüyor.
"Dün 1.18 seviyesiyle Mart ayından beri kaydettiği en yüksek seviyeyi kaydeden ABD 10 yıllık tahvilleri, altın fiyatını baskılamaya devam ediyor. Bu baskıya rağmen altın, günü 1854 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.6 kazancı hanesine yazmayı başarmış oldu.
"Gümüş de dünkü seansı yeşilde kapatmayı başarırken, 25 dolar/ons üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 24.90 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, 25.50 dolar/onstan günü tamamlayarak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.6 kazanç yazmış oldu.
"Platin, dün tam bir toparlanma içerisinde olduğu seansı geride bıraktı. 1076 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan kıymetli maden, önceki güne kıyasla yüzde 3.9 kazanç elde ettiği bir günü geride bıraktı.
"Paladyum ise diğer kıymetlilerle benzer şekilde yeşilde kapatmayı başardığı bir seansı geride bırakırken, günlük kazancı yüzde 1'i aştı. 2370 dolar/onstan seansı tamamlayan paladyum, 2397 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.1 değer kazanmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından son zamanların en düşük işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 892 kg altın, 2854 kg gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."