Adana Seyhan'da dubleks iş yeri icradan satışa çıktı! 25 Şubat 2021'de...

Adana 13. İcra Dairesi, Adana'nın en bilindik ilçelerinden olan Seyhan'da 134 metrekare büyüklüğünde dubleks bir iş yerinin satışa çıkarıldığını bildirdi. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda iş yerine ilişkin bilgi verildi.

İşte o bilgilerden bazıları:

Dubleks iş yeri projesinde zemin katı net ~96 m² brüt ~100 m², asma katı net ~32 m² brüt ~34 m² olup toplam net ~128 m² brüt ~134 m² dir. Mimari projesinde ve mevcutta iş yerinin zemin katı; 1 salon + mutfak nişi, merdiven sahanlığı, merdiven altında bulunan wc+duş hacimlerinden, asma katı; 2 oda ve wc+lavabo hacimlerinden oluşmaktadır.