Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayan çok sayıda kamu kurumu geliyor. Bu kamu kurumları belirledikleri özel koşullar ile vatandaşlara sağlıktan gıdaya, nakit destekten fatura desteğine kadar çok sayıda alanda yardım ediyor. Vatandaşlara nakit para desteği kapsamında yardım sağlayan kurumlardan bir tanesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü sağlanan destek ise muhtaç aylığı. Başvuru işlemleri başvuru dilekçesinin doldurulması ve VGM'ye iletilmesi ile tamamlanacak. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
MUHTAÇ AYLIĞI KİMLERE VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başvuruya ilişkin bilgiler, başvuru şartları "Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır." ifadeleri ile şu şekilde duyuruldu:
- Sosyal güvencesi olmaması,
- Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
- Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
- Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ!
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1037,96 TL ödenmektedir.
Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren alıkları kesilir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Muhtaç aylığı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların başvuru formunu doldurması ve imzalaması, daha sonra engelli ise engel durumunu belirten sağlık raporunu da ekleyip ikamet ettiği şehirde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü 'ne şahsen ya da posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Başvuru sırasında adayların götürmesi gereken evrakları şu şekilde:
Muhtaç aylığı başvuru formu,
Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM)
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.