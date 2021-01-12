



Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu aşarken, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyona yaklaştı.



Brent petrolde teknik olarak 55,91 ile 56,26 dolar aralığının direnç, 55,56 ile 55,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.