2021 Emekli ikramiye tarihleri! Emekli maaş promosyonu 2021 ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU!

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.

Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Bayram ikramiyesi alan kişiler devlet tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişilerdir. Bu kişiler şu şekildedir:

* SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisi olan kişiler,

* Ölüm aylığı alan kişiler,

* Şehit yakınları ve gazi olan kişiler,

* Şeref aylığı alan kişiler,

* Geçici köy korucuları,

* Harp malullüğü alan er ve erbaşlar,

* Savaş gazileri,

* Şampiyon sporcular,

* Terörden zarar görmesi nedeniyle aylığa bağlanmış olan kişiler.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye istinaden, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.