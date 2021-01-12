İş arayanlara müjde! İş arayanlara İş Kulübü desteği... (Ekonomi haberleri)

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetiyle iş arayanlara motivasyon desteği verdiklerini belirterek, "Hedefimiz İş Kulüpleri'nin yıl sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılması" dedi.
İş Kulüpleri eğitimlerine değinen Selçuk, "Haziran'dan yıl sonuna kadar 11 bin 500 kişi çevrim içi düzenlenen eğitimlerden yararlandı" diye konuştu.
İŞSİZ SAYISI 5 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0.7 puan azalarak yüzde 12.7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiyle 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.9 puanlık azalışla yüzde 14.8 olarak hesaplandı.
DOĞRUDAN YATIRIMLAR KASIM'DA % 198 ARTTI
Kasım'da yabancıların Türkiye'deki doğrudan yatırımları Ekim'deki 87 milyon dolara göre yüzde 198 artarak 260 milyon dolara çıktı. Yılın 11 aylık döneminde ise yabancıların doğrudan yatırımları 4 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, Kasım'da 4 milyar 63 milyon dolar çıkan cari açık, 11 aylık dönemde ise 35 milyar 249 milyon dolar oldu. Yıllık cari açık 37.9 milyar dolara çıktı.
12 BİN ATM'DE ÜCRETSİZ İŞLEM
İş Bankası'nın ardından Akbank ile de işbirliği yapan ING, 12 binden fazla ATM'yi ING müşterilerinin hizmetine sunuyor. Yeni işbirliğiyle birlikte ING'lilerin ATM'ye erişiminin 12 kat arttığını söyleyen ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Yücel Ölçer, müşterilerinin bu iki bankanın Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini hiçbir koşul ve ek ödeme olmadan kullanabildiğini ifade etti.
BORSADA 43 GÜNDE 30 KEZ REKOR
Borsa İstanbul'da ralli hız kesmeden devam ediyor. Borsa İstanbul dün 1.557 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Böylece endeks son 43 günde 30 kez rekor kırmış oldu. Borsa İstanbul ayrıca tarihinde ilk defa 14 iş günü boyunca aralıksız rekor kırarak bir ilki gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da yabancı girişi de hız kesmeden sürüyor. Son 2 aydaki yabancı girişi 1 milyar 614 milyon dolara ulaştı.
HİBE TUZAĞI!
Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar, şimdi de yeni bir yönteme başvurdu. Buna göre; dolandırıcılar, vatandaşlara, devletin geri ödemesiz 3 bin lira destek verdiği yönünde mesaj atıyor. Mesajdaki internet sitesini tıklayan vatandaşların telefon rehberi ele geçiriliyor ve rehberdeki herkese telefonun sahibi tarafından mesaj gönderiliyor. Mesajda ise "Pandemi destek başvurusu için uygulamayı indir ve kur" yazıyor. Yakınlarından mesaj geldiğini düşünen vatandaşlar, tereddüt etmeden mesajdaki internet sitesine tıklayarak dolandırıcıların ağına düşüyor, kart ve banka bilgilerini kaptırıyor.
115 BİN KİŞİ ABONELİĞİ BİTİRDİ
Elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerine ilişkin e-Devlet üzerinden iptal başvurusu için 26 Ekim'de başlayan uygulamadan bugüne kadar 115 bin 286 abone yararlandı.
OTODA TERCİH OTOMATİK VİTES
Türkiye'de geçen yıl satılan 10 otomobilden 7'si otomatik vites oldu. 2020'de otomatik şanzımanlı otomobiller 436 bin 208 adetle yüzde 71.5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 173 bin 901 adetle yüzde 28.5 olarak belirlendi. 2019'da otomatik vitesli otomobillerin satışlardaki payı 66.5 olmuştu.