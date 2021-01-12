İş arayanlara müjde! İş arayanlara İş Kulübü desteği... (Ekonomi haberleri)

DOĞRUDAN YATIRIMLAR KASIM'DA % 198 ARTTI



Kasım'da yabancıların Türkiye'deki doğrudan yatırımları Ekim'deki 87 milyon dolara göre yüzde 198 artarak 260 milyon dolara çıktı. Yılın 11 aylık döneminde ise yabancıların doğrudan yatırımları 4 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, Kasım'da 4 milyar 63 milyon dolar çıkan cari açık, 11 aylık dönemde ise 35 milyar 249 milyon dolar oldu. Yıllık cari açık 37.9 milyar dolara çıktı.