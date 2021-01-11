Başvurular henüz bitmedi! Hane başı bin lira ödemesi yapılıyor! e-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Bin lira pandemi sosyal yardım ödemeleri için başvurular alınırken henüz başvuru işlemini yapmamış olanlar detayları öğrenmek istiyor. Pandemiyle birlikte vatandaşa ekonomik anlamda korumak amacıyla sunulan destekler için başvurular devam ediyor. Bu destekler arasında ise bin lira pandemi sosyal yardım ödemesi yer alıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusu yaptı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. AÇSHB tarafından için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Hafta sonu desteğe herkese başvuru yaparken, hafta içi ise başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınmakta.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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