Çalışmadan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli olun ve aylık 1.662 TL maaş alın... İsteğe bağlı sigorta başvurusunu koşullara uymak şartı ile her an yapabileceğiniz gibi isteğe bağlı sigortanızı kapattırma işlemini de aynı şekilde istediğiniz an yapabilirsiniz. Sadece çıkış yaparken işleyen günlerinizin prim tutarlarını ödemeniz gerekir. İsteğe bağlı sigortaya ödenen primler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık olarak değerlendirilir. İsteğe bağlı sigortalılık SGK'ya müracaat edilen gün başlar. Eğer başvurunuzu posta yolu ile yaparsanız, başvuru evraklarınız kuruma ulaştığı gün, eğer evraklar taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile gönderilirse, postaya veriliş gününden itibaren isteğe bağlı sigortaya başlanmış kabul edilir.