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    • Ekonomi
    • 12.01.2021 08:44
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    • 12.01.2021 08:44
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    Aralık 2020'de 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Ticaret Bakanlığının Aralık 2020 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri 'de yayımlandı. Buna göre, geçen ay 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim, 1 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

    AA
    659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 659 firma için izin belgesi düzenlendi.

    Ticaret Bakanlığının Aralık 2020 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri 'de yayımlandı.

    Buna göre, geçen ay 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim, 1 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

    Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 28 olarak gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Aralık 2020'de 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi