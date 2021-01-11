DEVLET GERİ VERİYOR

AGİ basit anlatımıyla bir vergi iadesi. Yani devlet çalışanların ödediği gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakamda işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor. Dolayısıyla işçinin bu hakkını işverenler ödemek zorunda. Zaten kendi ceplerinden çıkan bir şey yok, devlet onlara bu parayı işçiye vermek üzere iade ediyor.