Propolis 10 bin TL (Ekonomi haberleri)

Coronavirüs sürecinde bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği propolisin fiyatı cep yakıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde, arıların çiçeklerin yaprak, sap ve öz sıvılarından topladıkları macun şeklinde olan propolis, sıvılaştırılarak litresi 10 bin liradan satılıyor.
Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arıcılık Eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi, "Kovanlardan elde edilen propolisler, bir dizi işlemlerden geçiriliyor. Sıvılaştırılan propolisin litresi 10 bin lira. Talep çok" dedi.
HER ÇİFTÇİYE ZİRAAT KOÇU
Çiftçilere yeni teknolojileri öğretmek için uygulanan 'ziraat koçluğu' sistemi Türkiye'de yaygınlaşıyor. Ziraat mühendisliği, bitkisel, hayvansal üretim bölümü mezunu tarım danışmanları üreticilerin her türlü sorunuyla ilgilenirken, ziraat modası, nitelikli üretim konularında da destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 6 bin kişinin tarım danışmanı sertifikası aldığını belirtti.
ENERJİ FONU'NA 1 MİLYAR TL KATKI
Türkiye'de faaliyet gösteren 171 elektrik şirketinin Elektrik Enerjisi Fonu'na ödediği katkı payı 1 milyar liraya yaklaştı. Sektördeki araştırma, geliştirme gibi faaliyetlere destek için aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 1 olarak kesilen fon bedelini ödemeyen şirketler ise Vergi Denetim Kurulu'nca incelemeye alınıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Şirketler tüketiciye satış yapmaları halinde katkı payı ödemekle yükümlü" dedi.
BİR DİZİ TANITIM ÇAĞRISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Coronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada evlerde televizyon başında geçirilen zamanın arttığına işaret ederek, "Bu durumu ülkemizin ve yerli ürünlerin tanıtımı için fırsata çevirmeliyiz" dedi. Dizi film ihracatında ikinci sıraya yükseldiğimizi belirten Palandöken, "Yerli ürünler ve ülkenin doğal güzellikleri dizi ve filmlerde daha çok yer almalı" diye konuştu.
KAYAK SEZONU UZAYACAK
Kar yağışının az olduğu bu sezon yapay karlamayla misafirlerini ağırlayan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki işletmeciler, bölgede etkili kar yağışı bekliyor. Kayak merkezindeki iki otelin Genel Müdürü olan Yusuf Avcı, kayak sezonunun bitmesine normal şartlarda 1.5 ay kaldığını ancak pandemi nedeniyle sezonun uzayacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, Mart ayı sonu ve Nisan başında da aktif olacaklarını düşündüklerini söyledi.