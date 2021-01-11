Propolis 10 bin TL (Ekonomi haberleri)

BİR DİZİ TANITIM ÇAĞRISI



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Coronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada evlerde televizyon başında geçirilen zamanın arttığına işaret ederek, "Bu durumu ülkemizin ve yerli ürünlerin tanıtımı için fırsata çevirmeliyiz" dedi. Dizi film ihracatında ikinci sıraya yükseldiğimizi belirten Palandöken, "Yerli ürünler ve ülkenin doğal güzellikleri dizi ve filmlerde daha çok yer almalı" diye konuştu.