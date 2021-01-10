Son dakika faiz depremi: 11 Ocak 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları... 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları tavan yaptı!

Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Aralık ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SON DAKİKA FAİZ DEPREMİ: 11 OCAK 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI...
Vakıfbank Ocak 2021 güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 16.50
Ziraat Bankası Ocak 2021 güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 15.50
Ziraat Bankası Ocak 2021 güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 15.50
Alternatif Bank Ocak 2021 güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 17.50
Odeabank Ocak 2021 güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 17.50
QNB Finansbank Ocak 2021 güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 17.05
Turkısh Bank Ocak 2021 güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 17.00
ICBC Bank Turkey Ocak 2021 güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 17.00
HOŞ GELDİN FAİZLERİNE DİKKAT EDİN
Bankalar müşteri çekebilmek için ilk aylarda mevduat faizini diğer bankalara göre yarım ya da bir puan fazla verebiliyor. Ancak ertesi ay mevduat yenilendiğinde diğer bankalardan daha düşük faizlerle karşılaşılabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için "Hoş geldin faizi" kampanyalarını iyi incelemek gerekiyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantaj sağlayacaktır.
PAZARLIK DEVREDE
Faizlerin yükseldiğini gören vatandaş, bankasından yüksek faiz talep etmeye başlayınca 'artı puan' denilen tezgah altı oranlar da devreye girince mevduat yarışı kızıştı. Geçen haftaya kadar yüzde 13-14 bandında faiz veren bankalar müşteri kaybetmemek için faizi yüzde 18'ye kadar çıkarabiliyor. Merkez Bankası, TL mevduatlara olan ilginin canlanmasıyla dolarizasyonun önüne geçilebileceğini öngörüyor. Ancak henüz vatandaşların tercihi MB'nin öngörülerini doğrulamıyor. Nitekim, yurtiçi yerleşikler 18 Aralık ile biten haftada 2.6 milyar dolar değerinde döviz daha satın aldı ve döviz tevdiat hesapları 234.1 milyar dolara çıktı.
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.