Ne altın ne gümüş! Bakır fiyatları, yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde!

Çin kaynaklı mısır alımlarının devam etmesi ve ABD'de haftalık mısır ihracatının yükselmesi mısır fiyatlarında yükselişe neden olurken, dünya pamuk üretim tahminlerinin düşmesi de pamuk fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Yılbaşından bu yana yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 4,1 ile kahve oldu. Kahveyi, yüzde 3,8 ile gümüş ve kakao, yüzde 3,3 ile paladyum ve yüzde 2,7 ile altın izledi.

Salgın nedeniyle ekonomilerdeki kısıtlamaların uzayabileceği endişeleri, kahve fiyatlarının değer kaybetmesine neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,11 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi ve dolar endeksinin 20 ayın dibinden gelen tepki alımlarıyla 90 seviyelerine çıkması da altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.