İstanbullu en çok domates tüketti (Ekonomi haberleri)

İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2020 yılında en çok getirilen meyveler karpuz, portakal, elma, mandalina ve limon oldu.
2020 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler ise domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan. Geçen yıl 396 ton domates satıldı.
PORTAKALA SICAK ZAMMI
Coronavirüs nedeniyle artan C vitamini talebinin ilk durağı portakal, fiyat artışı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen yıl markette en fazla fiyat artışı, yüzde 79,39 ile portakalda oldu. Özellikle mayıs ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle portakal dalında zarar gördü. Üreticiler, "Geçen yıl halde 1.70 ila 2.60 lira arasında sattığımız portakal bu sene 6-8 lira arasında" dedi.
AV YASAĞI HAMSİ FİYATINI ARTIRDI
Tarım Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avının 10 gün süreyle durdurulmasının ardından Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-25 liradan satılmaya başlandı. Hamsinin fiyatı iki gün öncesine kadar 10-15 liradan satılıyordu.
PANDEMİ TURŞUYA TALEBİ PATLATTI
Coronavirüs nedeniyle uzmanların sağlıklı beslenme konusunda sık sık uyarılarda bulunmasının ardından probiyotik açısından zengin besinler arasında yer alan turşuya talep arttı. Turşucular geçen yıllara oranla çok daha fazla satış yaptıklarını belirtti. En çok ilgi turşu suyu, lahana ile salatalık turşusuna oldu.