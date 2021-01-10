İstanbullu en çok domates tüketti (Ekonomi haberleri)

İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2020 yılında en çok getirilen meyveler karpuz, portakal, elma, mandalina ve limon oldu.

2020 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler ise domates, patates, salatalık, biber ve kuru soğan. Geçen yıl 396 ton domates satıldı.