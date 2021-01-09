Anneye en az 9.429 TL: En az 8.904 TL ödenek, 225 lira süt parası, 300-400-600 TL doğum yardımı

Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor.
Çocuğu olanlara doğum yardımı ve emzirme ödeneği verilirken; çalışanlara doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödeniyor.
Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin tutarı da arttı.
Asgari ücretlinin ödemesi bin 580 lira artışla 7 bin 324 liradan 8 bin 904 liraya yükseldi.
Çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımının tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira.
Emzirme ödeneği, yani süt parası için de kadının çalışıyor olması ya da eşinin sigortalı olması yetiyor.
Bu yıl 225 lira ödenmesi bekleniyor. Buna göre anneye en az toplam 9 bin 429 lira ödenecek.
İlk çocuğunu dünyaya getiren anneye ödenecek tutarlar şöyle: