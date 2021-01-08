SGK müjdeyi verdi! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı, milyonlarca kişi artık emekli sayılıyor…

SGK tarafından gelen müjdeli haber sayesinde tam 8 yıl daha erken emekli olma fırsatları geliyor. İnsanların çalışma hayatına başlamalarının ardından en merak edilen konulardan bir tanesi olan ne zaman emekli olacağım sorusu adeta her ülkede ön planda yer alıyor. 2000 ve 2008 yılında çıkarılan yasalar işçinin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri aldığına yönelik Yargıtay kararları var. 8 yıl erken emeklilik imkânı sunacak bu haktan size yararlanabilirsiniz. 8 yıl erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olmak için ne yapmak lazım?
SGK'dan 96 ay erken emekli olma müjdesi…
SGK'dan gelen müjdeli haberler ile beraber vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini bir hayli merak ediyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma şartlarını yerine getiren vatandaşlar bazen yaş şartlarından dolayı emekli olamıyor. SGK tarafından gelen haber ile artık tam 8 yıl erken emekli olma fırsatları geliyor.
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 8 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ VERİLDİ
Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyenlerin ilk ticarete başladıkları tarih dikkate alınır. Bu noktada 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesinde ticaret hayatına adım atanlar erken emeklilik için paçalarını sıvadılar.
Yapılan yenilikle birlikte 4 Ekim 2000 tarihinden önce 4B sigortalılık tescili bulunan esnaf, 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye alabiliyor. Tescili daha önceki dönemleri de ifade edebilmesi için; sigorta başlangıcının aktif olduğu süreçten itibaren vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekir. Vergi kaydı ya da şirket ortaklığı bulunmayan ancak oda kaydı olanlar ise; sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar geri götürebilirler.
Erken emeklilik hakkının geçerli olduğu tarih 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu tarihten sonra yapılan tescillerde hak sahipliği bulunmaz
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor. Birleştirilen çalışmalara askerlik-doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.
SON 1261 GÜN
Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu merak ediliyor. Bu noktada 2 ayrı işlem bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor. Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz, hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalıların son 7 yılda çalıştıkları iki kurumun hizmet süreleri eşit ise (1.260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor
MAAŞI DA ARTIRIR
Emekli maaşı hesabında Bağ- Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlarda hangi kurumdan emekli olunacağının belirlenmesi için son 7 yıldaki çalışmalara bakılır. Yani SSK'dan emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı olmak ya da 7 yıl içinde 3.5 yılı aşan süre SSK'lı olmak gerekiyor. SSK'dan emeklilik hem daha erken emekli olma hem de daha yüksek maaş alma imkanı sunuyor.
NE ZAMAN VE NASIL YAPMALI?
Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz. Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun mutlaka yazılı olması gerekiyor.
KADEME YÜKSELTİYOR
Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor. Böylece maaşları da artıyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1966 doğumlu bayanım. 1988 sigorta girişliyim. Arada çok boşluğum var. Prim gün sayım 3300 gün. Z. AYDIN
3600 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlamanız için 300 gün daha prim ödeyerek 58 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2024 yılını beklemelisiniz.
1978 doğumluyum. 01.08.2002'de sigortalı oldum. 3650 gün primim var. Ayrıca yüzde 55 engelliyim. Recep A.
Yüzde 55 vergi indiriminize göre, 19 yıl, 4240 prim gün şartlarına tabisiniz. 19 yıl şartınız 01.08.2021 tarihinde dolacak. Prim gün sayınızın tamamlanması için 590 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.