Hiç çalışmayan ev hanımlarına emeklilik ve aylık maaş! Ev hanımları nasıl emekli olur? İşte yapmanız gerekenler

Geçtiğimiz aylarda haber siteleri 25 sene kocası ile evli kalan kadınlara 1500 TL aylık ücret ile alakalı ayrıntıları dile getirmişti. Yasa önerisinin Meclise sunulduğu ortaya atılırken. yasanın onaylanması halinde ev hanımlarına emeklilik hakkı verileceği iddiası ortaya atılmıştı. Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyordu. Peki, emeklilik hakkından kimler faydalanabilecek? Koşullar nelerdir? Emeklilik için ev hanımlarının yapması gereken şeyler nelerdir? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
25 YIL EVLİ KALANLARA EMEKLİLİK İDDİALARI
Bazı haber sitelerinde yer alan iddialarda eski tarihli bu kanun teklifinde yer alan maddeler, emeklilik şartı gibi aktarılıyor. Öyle ki bu maddelerde; Emekli edilecek ev hanımlarının en az 25 resmi nikahlı evli olmaları gerektiği bu kapsamda 2020 yılı için 1995 yılı veya öncesinden evlenmiş olması gerektiği bildirildi. Bir diğer koşul olarak kadınların belirli bir yaş üzerinde olmaları gerektiği yönünde şart olduğu ifade ediliyor.
Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyor.
Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?
Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir bağının bulunmaması• Belirli bir süre SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında başvuru yaptığı tarihte herhangi bir kaydının olmaması • 1995 yılı ve öncesinden beri evli olmak (En az 25 yıl evli kalmak)
• 50 yaşını doldurmuş olmak (1970 yılı ve öncesinden doğmak)
• 18 yaşından büyük olmak
• Malullük ve yaşlılık aylığı almamak
• Gelir vergisine tabii olmamak (herhangi bir gelire sahip olmamak) aranılan şartlar içerisinde yer alıyor.
Ev Hanımları Nasıl Emekli Olabilecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi için doğum borçlanması ve yurt dışında ikamet edilen veya çalışan sürenin borçlanılması olarak belirlenmiştir. Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay düzenli şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler tamamlandığında da emeklilik işlemlerinin yapılacağı kişiye hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?
İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.
İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından prime esas kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.
YURT DIŞINDA YAŞAYANIN DA HAKKI VAR
Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çekildi. Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2.160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1993 Eylül ayı ilk sigorta girişim. 4300 gün prim ödemem var. 21.09.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. Levent Ş.
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 1375 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanır ancak 54 yaşınız 2031 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 21.09.2031 olacaktır. Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı etkilemez.
1971 doğumluyum, sigorta başlangıç tarihim 15.08.1989, 6000 küsur günüm var. Askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? F.Y.
İşe girişinize göre, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Yaş haricindeki tüm şartlar oluşmuş. 51 yaşınız 2022 yılında dolacak. Bu durumda emeklilik tarihiniz doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2022 yılı olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
İşe girişim 01.08.2002, doğum tarihim 19.01.1980, ne zaman emekli olabilirim? Askerlik ödesem emeklilik yaşını geri çeker mi? Necati Y.
İşe başlama tarihinize göre, 60 yaşından önce emekli olamıyorsunuz. Tam emekli olabilmeniz için 60 yaş ve 7000 prim gün gerekmektedir. 7000 günü tamamlayarak 60 yaşınızın dolacağı 10.01.2040 tarihini bekleyebilirsiniz. Kısmi (yaştan) emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip yine 60 yaşınızın dolacağı tarihi bekleyebilirsiniz.
19.02.1975 doğumluyum, 01.07.1994 tarihinde işe başladım, 5800 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ali T.
Mevcut girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün şartlarınız tamamlanmış. 55 yaşınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz. 55 yaşınız da 2030 yılında dolacak, dolayısıyla emekli olacağınız tarih 19.02.2030 tarihidir.