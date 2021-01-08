Manisa'nın en bilindik ilçelerinden Akhisar'da Efendi mahallesinde bulunan 357 metrekarelik bir arsa icradan satışa çıkarıldı. Arsaya 310 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, arsaya ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. Arsanın belediye tarafından verilen tüm hizmetlerden yararlanabildiği ve konum olarak Akhisar otogarına 600 metre mesafede bulunduğu aktarıldı.