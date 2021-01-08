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    • Ekonomi
    • 08.01.2021 10:06
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    • 08.01.2021 10:06
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    'da 357 metrekare arsa icradan satılık | Manisa'da icradan ucuza satılık arsa

    'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. 'da bulunan 357 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı.

    O ilde yatırım için kaçırılmayacak fırsat! Fiyatıyla ilgi çekti

    'nın en bilindik ilçelerinden 'da Efendi mahallesinde bulunan 357 metrekarelik bir arsa icradan satışa çıkarıldı. Arsaya 310 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, arsaya ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi. Arsanın belediye tarafından verilen tüm hizmetlerden yararlanabildiği ve konum olarak Akhisar otogarına 600 metre mesafede bulunduğu aktarıldı.

    İcradan satılık arsanın detaylı bilgileri için tıklayın...

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    Haberler Ekonomi Manisa Akhisar'da 357 metrekare arsa icradan satılık | Manisa'da icradan ucuza satılık arsa