İnfaz koruma memuru ilanlarında, asgari olarak erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm boy şartı aranıyor. Adalet Bakanlığına bağlı olarak devlet memuru sıfatıyla görev yapan infaz koruma memurlarının bazı diğer şartları da taşımaları gerekiyor. KPSS puan şartıyla gerçekleştirilen infaz koruma memuru (gardiyan) alımları 2021'de olacak mı merakla bekleniyor. İnfaz koruma memuru İKM, gardiyan pozisyonunda daha eski olan yani hizmet süresi fazla olan personeller 5.000 TL'yi geçkin maaş almaktadır. İlgili tutarlar net maaşlar olarak bilindiği için bu tutarların daha yüksek olduğunu ön görebilirsiniz. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BAKAN GÜL'ÜN AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül son yaptığı açıklamada onay aldıkça personel alım ilanlarını duyuracaklarını söyledi. Bakan Gül infaz koruma memuru alımı yapacaklarını da sözlerine ekledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında açıklamalar yaptı. Bakan Gül, Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıkça ilana çıkacağız. Hem infaz koruma memuru hem de adliye personeli alımını onay aldıkça yapacağız dedi.
Pandemi nedeniyle İnfaz Koruma Memuru alımlarında boy-kilo ölçümüne alım sayısının 10 katı aday (normalde 5 katı aday) çağırılacaktı. Fakat Adalet Bakanlığı, yönetmelik değişikliği ile boy-kilo ölçümüne katılacak aday sayısını, alım sayısının 3 katına olacak şekilde güncelledi, takvim.com.tr olarak detaylarını aktardığımız üzere ilgili metninde; ''Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının üç katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.'' ifadesi yer aldı. Bu şekilde gardiyan alımı KPSS şartı 2021 için yükselebilir.
Yeni İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı Ne Zaman Olur?
Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılın sonunda açıklanan rakamlara göre Bakanlık kadrolarına 15 bin personel alımı yapılacağı söylenmişti. 15 bin personelin 2700'ü geçtiğimiz yılın son aylarında hakim, savcı, icra müdürü, icra müdür yardımcısı gibi kadrolar için yapıldı.
Geriye kalan Adalet Bakanlığı 12.300 personel istihdamının ne kadarının İnfaz Koruma Memuru kadroları için yapılacağı belli değil. Fakat önceki yıl verisine göre bir değerlendirme yapılırsa, (Yarı yarıya alım yapılmıştı) 6 Binin üzerinde infaz koruma memur alımı 2021'de yapılabilir. Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısı ve mahkum sayısı düşünüldüğünde mahkum sayısı, olması gereken kapasitenin üstündeydi. Son çıkan infaz indirimi yasası sonrası yaşanacak gelişmelere göre yeni sayılar belli olacak. Mahkum-Cezaevi Kapasitesi oranı ve dolayısıyla yapılacak olan yeni cezaevleri, infaz koruma memuru alımlarında önemli bir ölçüt olacak.
İnfaz Koruma Memuru Şartları Nelerdir?
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru (gardiyan) alım ilanlarının genel şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
30 yaşını aşmamış olmak
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
En az lise diplomasına sahip olmak
Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak
Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
KPSS'den en az 70 puan almış olmak
Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
2021 İKM Maaşları Ne Kadar?
2021 yılı itibari ile İnfaz Koruma Memuru İKM, Gardiyan maaşları 4.600 TL'ye yükseldi. Bu net maaşa hizmet yeri, hizmet süresi, ilave tazminat ödemeleri de eklenmektedir.
Mesleğe 9. dereceden başlayan yeni infaz koruma memuru İKM eski ismi ile gardiyan olmuş personel 4.600 TL ile işe başlamaktadır. Bu tutara kişinin eğitim süresi, ailevi durumu, hizmet yerinin zorunlu bölge olup olmaması ve tazminat ödemeleri de eklenmektedir.
İnfaz koruma memuru İKM, gardiyan pozisyonunda daha eski olan yani hizmet süresi fazla olan personeller 5.000 TL'yi geçkin maaş almaktadır. İlgili tutarlar net maaşlar olarak bilindiği için bu tutarların daha yüksek olduğunu ön görebilirsiniz.