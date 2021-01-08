2021 İKM Maaşları Ne Kadar?

2021 yılı itibari ile İnfaz Koruma Memuru İKM, Gardiyan maaşları 4.600 TL'ye yükseldi. Bu net maaşa hizmet yeri, hizmet süresi, ilave tazminat ödemeleri de eklenmektedir.

Mesleğe 9. dereceden başlayan yeni infaz koruma memuru İKM eski ismi ile gardiyan olmuş personel 4.600 TL ile işe başlamaktadır. Bu tutara kişinin eğitim süresi, ailevi durumu, hizmet yerinin zorunlu bölge olup olmaması ve tazminat ödemeleri de eklenmektedir.

İnfaz koruma memuru İKM, gardiyan pozisyonunda daha eski olan yani hizmet süresi fazla olan personeller 5.000 TL'yi geçkin maaş almaktadır. İlgili tutarlar net maaşlar olarak bilindiği için bu tutarların daha yüksek olduğunu ön görebilirsiniz.

