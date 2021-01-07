Türk Telekom’dan 500 yeni istihdam

2020'de 9 binin üzerinde çalışanı bünyesine katan Türk Telekom Grubu, yeni yılın ilk günlerinde tüm Türkiye'de görev alacak 500 teknikeri daha saha ekibine dahil etti.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom ve grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve Türk Telekom International ile 2020'de toplam 9 binin üzerinde kişi ailemize dahil oldu. Milli sorumluluk bilinciyle istihdama katkı sağlamak ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve 2021'de de ülkemizin ekonomisine destek olacağız" dedi.