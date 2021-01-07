Bugün itibarıyla IPARD-2 10'ncu başvuru çağrısı kapsamında; hayvansal üretim sektörü için 45 milyon avro, işleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon avro olmak üzere toplam 125 milyon avro, yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini üreticimize, yetiştiricimize, yatırımcımıza sunuyoruz, hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.