Memur olmak isteyenlere müjde! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak! İşte 2021 yılı kamu personeli iş ilanları

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacak. Başvurular 31 Ocak tarihine kadar sürecek. 55 personel için ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, uzman yardımcısı alacak. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak.