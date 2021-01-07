On binleri ilgilendiriyor! 3 ay süre verildi | Varlık barışı nedir, kimler varlık barışından yararlanabilir?





ORTAĞIN PARASI

Yurtdışında sahip olunan mülkler, paraya çevrilerek varlık barışından yararlanabilecek. Kanunun çıktığı 17 Kasım itibarıyla yurtdışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye'de vergi mükellefi olmasa da varlık barışına başvurabilecek. Türkiye'deki bir bankaya yapacağı bildirim sonrası parasını aktarabilecek ve bu dövizle ilgili herhangi bir vergi hesaplanmayacak, vergi incelemesi yapılmayacak. Bir limited şirketi, yurtdışındaki bir bankada şirketin hesabında olmayıp ortağın hesabında bulunan dövizi de şirket adına bildirebilecek ve vergisiz varlık barışı uygulamasından yararlanabilecek. Yurtdışındaki varlıklar, yurtdışındaki bankalardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin ödenmesinde de kullanılabilecek. Bu tip ödemelerde paranın Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak.