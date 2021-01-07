2 milyon memur emeklisine 3021 TL müjdesi! İşte 2021 memur emeklisinin maaşı

Söz konusu protokolle, emekli olmak isteyenlerin yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihi olan 31 Mart'a kadar aylık 1.6 faiz ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu protokolden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız 1 Şubat tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri'ne başvuru yaparak alacakları 'Emekli olabilir' yazısıyla birlikte ilgili bankaların şubelerine müracaatta bulunarak emeklilik işlemlerini yapabilecek."