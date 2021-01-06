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    • Ekonomi
    • 06.01.2021 10:00
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    • 06.01.2021 10:00
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    Çukurova'da icradan ucuza satılık 90 metrekare daire! Bu fırsat kaçmaz...

    'nun internet sitesi üzerinden yayınladığı bir ilan büyük ilgi çekti. 'nın en büyük ilçelerinden olan Çukurova'da 3+1 90 metrekare büyüklüğündeki bir daire 198 bin TL muhammen bedel karşılığında satışa çıkarıldı.

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    'nın Çukurova ilçesi Kireçocağı mahallesinde bulunan bir daire icradan 198 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Dairenin 90 metrekare büyüklüğünde 3+1 olduğu belirtilirken, satış günü olarak 25 Şubat tarihi açıklandı.

    ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda taşınmaza ilişkin bazı bilgilere yer verildi. Buna göre taşınmazın net 74 metrekare büyüklüğünde, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluştuğu bildirildi.

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    Haberler Ekonomi Adana Çukurova'da icradan ucuza satılık 90 metrekare daire! Bu fırsat kaçmaz...