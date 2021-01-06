Adana'nın Çukurova ilçesi Kireçocağı mahallesinde bulunan bir daire icradan 198 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Dairenin 90 metrekare büyüklüğünde 3+1 olduğu belirtilirken, satış günü olarak 25 Şubat tarihi açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda taşınmaza ilişkin bazı bilgilere yer verildi. Buna göre taşınmazın net 74 metrekare büyüklüğünde, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluştuğu bildirildi.