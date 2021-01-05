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    • 05.01.2021 22:59
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    6 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? ŞOK'ta yeni yılın ilk fırsatları göz dolduruyor!

    6 Ocak 2021 aktüel kataloğunde yer alan ürünlerin listesi merak ediliyor. ürünleri bu hafta marketlere gidecek olan ve fırsatlı ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Pek çok ürünün dikkat çektiği kataloğda Solo 32'li Tuvalet Kağıdı, Addison Ekran Temizleyici Sprey, Mintax 100'lü Hepsi Bir Arada Tablet ve Asonic 20.000 mAh Powerbank ön plandaki yerini aldı.

    takvim.com.tr
    ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var?

    ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Asonic 20.000 mAh Powerbank, Asonic Karaoke Mikrofon, Addison Ekran Temizleyici Sprey, Solo 32'li Tuvalet Kağıdı, Mintax 100'lü Hepsi Bir Arada Tablet, Doğadan Gizli Bahçe Hediyeli Küp Şeker yer alıyor. Peki, ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğu

    ŞOK 6 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Pantene Şampuan Çeşitleri

    Solo 32'li Tuvalet Kağıdı

    Paşabahçe Oval Hasır Tabak

    Alpella Çikolatalı Süt

    President Krem Peynir

    Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere

    Titiz Narenciye Sıkacağı

    Asonic 20.000 mAh Powerbank

    Bingo Oxyjen Toz Deterjan

    Gokidy Blok Seti

    Yer Sofrası
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    Haberler Ekonomi ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? ŞOK'ta yeni yılın ilk fırsatları göz dolduruyor!