ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri merakla araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Asonic 20.000 mAh Powerbank, Asonic Karaoke Mikrofon, Addison Ekran Temizleyici Sprey, Solo 32'li Tuvalet Kağıdı, Mintax 100'lü Hepsi Bir Arada Tablet, Doğadan Gizli Bahçe Hediyeli Küp Şeker yer alıyor. Peki, ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var? İşte ŞOK 6 Ocak 2021 aktüel kataloğu
ŞOK 6 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU
Pantene Şampuan Çeşitleri
Solo 32'li Tuvalet Kağıdı
Paşabahçe Oval Hasır Tabak
Alpella Çikolatalı Süt
President Krem Peynir
Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere
Titiz Narenciye Sıkacağı
Asonic 20.000 mAh Powerbank
Bingo Oxyjen Toz Deterjan
Gokidy Blok Seti
Yer Sofrası