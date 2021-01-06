Binlerce lira verilecek! Harekete geçildi! 1,5 yıl geri ödemesi olacak! İşte detaylar

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek.

TOBB ve Halkbank arasında söz konusu anlaşmanın imzalandığı tören çevrim içi yapıldı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi.