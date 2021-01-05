60 puan ile JGK KPSS en az lise mezunu kadrolu personel alım ilanı! Jandarma Genel Komutanlığı memur alım başvuru şartları?

60 puan ile JGK KPSS en az lise mezunu kadrolu personel alım ilanı! Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) en az lise mezunu KPSS 60 puan ile kadrolu personel alımı yapmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk ayında tamamlanacak olan başvuru tarihi haricinde adayların merak ettiği tüm detaylar yayınlanan ilanda duyuruldu. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihi le başlayacak ve 15 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Jandarma Genel Komutanlığı Başvuru Şartları;
a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin "Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez" hükmü amirdir. Adayların başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.
g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1'deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.
j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.
k. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS'ye girmek ve Tablo-1'deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak.
l. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1'de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı Alım Yapılacak Kadrolar;
Sözleşmeli Olarak;
1 Fizyoterapist,
1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü),
1 Veteriner Hekim,
1 Mütercim-Tercüman (Rusça),
2 Diyetisyen,
1 Mühendis,
1 Mütercim-Tercüman (Arapça),
1 Kütüphaneci,
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