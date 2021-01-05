Özellikle son günlerde oldukça popüler! Evde oturduğunuz yerde 2.250 TL kazanın! İşte başvuru ekranı

2 – Gösterişli buzlu camlar yapın. Ucuz şarap kadehleri veya konyak bardakları alın. Birkaç lastik bantla etraflarını sarın, içlerini gazete ile doldurun ve daha sonra dışına dikkatli bir şekilde frost-finish sprey uygulayın. Yüzeyi aşınmış etkisi vermek için boya kuruduktan sonra lastik bantları çıkarın.

Bardaklar düzgün gözükecektir ancak sakın bardakları mikrodalga fırına veya bulaşık makinesine koymayın. Bu bilgiyi müşterilere verdiğinizden de emin olun.