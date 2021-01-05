Özellikle son günlerde oldukça popüler! Evde oturduğunuz yerde 2.250 TL kazanın! İşte başvuru ekranı

Son günlerde evden yapılan işler oldukça artmaya başladı. Sizde ay sonunu getirmekte zorlanıyor, faturalara ve ödemelere yetişemiyorsanız ek iş fikirleri ile bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Ek iş fikirleri ile fazla para kazanabilir, ek iş ihtimalleri sayesinde bütçenizi denkleştirebilirsiniz. İşte, evden yapabileceğiniz ek iş ihtimalleri ve yaratıcı iş fikirleri! Sayıları her geçen gün çoğalan internet siteleri yazı yazarlığı işinin doğmasını sağladı. Siteler ziyaretçi sürüklemek ismine yazı yazılarına gereksinim dinlerken bu alanda kendinizi geliştirerek aylık 2.250 lira ücret kazanmanız olası. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Evde para kazanmanın yollarını arayan kişiler için bir diğer tavsiye ise yaptıkları ürünlerin tanıtımını ve görsellerini sosyal medyada paylaşarak daha çok insana ulaşmasını sağlamaktır. Bu sayede zaman geçtikçe yapılan ürünleri daha çok sayıda kişi görecek ve sipariş sayısı da gün geçerek artış gösterecektir. Böylelikle kazanılan ek gelir giderek daha da çok artacaktır.
Evde yapılacak basit el işi ürünler
1 – Daha süslü gözükmeleri için mumları paketleyin. Uzun ve düz olan mumlarla başlayın. Güzel ve çekici ev dekorasyonu ürünleri yaparak para kazanabilirsiniz. Kokusuz beyaz mumlar seçmeniz daha farklı tasarımlar yapmanıza yardımcı olur. Ancak isterseniz koku ve renk değişimleri de yapabilirsiniz. Vanilyalı veya kokusuz bir mum ve biraz ip veya deri alın. Mumun kenarlarına tarçın çubuklarını dizin ve tarçın çubuklarını deri veya ip yardımıyla bağlayarak muma sabitleyin. Tarçın ısındıkça çok güzel bir koku verecektir.
Dikdörtgen bir çuval bezi ve desenli bir bez alın. Kumaş makası yardımıyla büyük bir parça çuval bezi ve çuval bezinin ortasına gelecek büyüklükte desenli kumaş kesin. Sıcak tutkal veya diğer güçlü yapıştırıcılardan kullanarak desenli parçayı çuval bezine yapıştırın. Daha sonra bu parçayı biraz ip yardımıyla muma bağlayın. Geniş ağızlı küçük bir cam turşu kavanozu alın. Kavanozun tabanına yapıştırıcı sürün ve mumu yapıştırıcının üstüne oturtun. Mum ve kavanoz arasında kalan boşlukları düz cam taşlarla doldurun. Taşlar bir veya iki renkli olabilir. Mum aydınlandığında renkler ışıldayacaktır.
2 – Gösterişli buzlu camlar yapın. Ucuz şarap kadehleri veya konyak bardakları alın. Birkaç lastik bantla etraflarını sarın, içlerini gazete ile doldurun ve daha sonra dışına dikkatli bir şekilde frost-finish sprey uygulayın. Yüzeyi aşınmış etkisi vermek için boya kuruduktan sonra lastik bantları çıkarın.
Bardaklar düzgün gözükecektir ancak sakın bardakları mikrodalga fırına veya bulaşık makinesine koymayın. Bu bilgiyi müşterilere verdiğinizden de emin olun.
3 – Geri dönüştürülmüş saçaklı şallar yapın. Herhangi yumuşak bir tişörtle başlayın. Kumaş makası kullanarak tişörtü dikkatli bir şekilde koltuk altından itibaren kesin. Tişörtün tüpe benzer alt bölümünü ( kestiğiniz bölüm ) alın ve düz bir yere serin. Daha sonra kestiğiniz parçayı alın ve makas kullanarak dik saçaklar yapacak şekilde kesin. Kesikler arasında aralıklar bırakın. Alt bölümde saçaklar oluştuktan sonra dikkatli bir şekilde her parçayı bükün ve aşağı doğru çekin.
Tişörtten saçaklı şal yapımı oldukça kolaydır ancak pratik gerektirir. Ucuz tişörtler alın veya evdeki eskimiş tişörtleri kullanarak pratik yapın.
4 – Sevimli dekoratif sabunlar yapın. Kaliteli ve lüks sabunlar yapmak büyük çaba gerektirse de basit dekoratif sabunlar yapmak yarım saatinizi bile almaz ve isterseniz bu sabunları satabilirsiniz veya banyonuza koyabilirsiniz. Bir el işi dükkanını ziyaret edin ve bir blok gliserinli sabun ve aynı zamanda renkli kumaş boyası, birkaç tane esans ( limon, lavanta veya nane gibi) ve yumuşak silikon veya plastik kalıplar alın. Blok halindeki gliserinli sabundan bir parça kesin ve bunu mikrodalgada ısıtın. Daha sonra bir çubuk kullanarak birkaç damla renklendirici ve esans ekleyerek karıştırın. Karışımı kalıplara dökün ve şekil almalarını bekleyin. Daha sonra kalıplardan çıkarın ve tıraşlayın.
Bir şişeye ispirto doldurun ve sabunları dökmeden önce hafifçe sıkın. Alkol şekillenmesine engel olacak baloncukların oluşmasını engelleyecektir.
Kenarlardaki fazlalıkları yok etmek için bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde tıraşlayın.
1- Evden Makale Yazarak Para Kazanmak
Sayıları her geçen gün artan internet siteleri makale yazarlığı mesleğinin doğmasını sağladı. Siteler ziyaretçi çekmek adına makale yazılarına ihtiyaç duyarken bu alanda kendinizi geliştirerek aylık 2 bin 500 lira maaş kazanmanız mümkün.
Makale yazarlığı başvurusu için internette yer alan yazı yaz para kazan makalele sitelerine başvuruda bulunabilir ya da web master forum sitelerinde araştırmalar yapabilirsiniz. Özellikle de ek iş arayan öğrenciler ve üniversite öğrencilerine ek gelir kapısı olan bu iş çocuğu olduğu için çalışamayan ev hanımlarına da ek gelir kapısı olmuş durumda.
2- Evde Nikah Şekeri / Bebek Şekeri Yapmak
Evde nikah şekeri ya da bebek şekeri yapımı da hiçbir el becerisi gerektirmeyen son derece kolay bir ek iş yöntemi olarak öne çıkıyor. Nikah şekeri işi veren firmalar kutularla evde ek iş yapmak istiyorum diyen kişiye malzemeleri teslim ediyor. Parçalar halinde teslim edilen ürünler işi alan kişi tarafından silikon tabancası gibi malzemeler kullanılarak birleştiriliyor ve hazırlanıyor. Ardından iş teslim ediliyor. Genelde evlere nikah şekeri ya da bebek şekeri işi veren firmalar bu ürünleri teslim aldıkça parça başı ödeme yapıyor.
3- Evde Kına Paketleme İşi
Özellikle de yaz döneminde rekor seviyelere artan siparişleri karşılamakta zorlanan firmalar evlere ek iş dağıtıyor. Ucuz bir şekilde işini yaptıran firma sigorta, yemek, yol parası gibi çalışan giderlerinden kurtulurken evde ek iş imkanı arayan kişilerde aile ekonomilerine ve bütçelerine katkıda bulunuyor. Evde nikah şekeri ve kına paketleme işlerini bulmak isteyen kişilerin internetten arama yapmaları ya da bu tip ürünlerin satıldığı toptancıları ziyaret ederek iş sormaları yeterli oluyor.