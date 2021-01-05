2021 özel sektör zam oranları ne kadar olacak? Özel sektör zam tahminleri özel sektörde çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücret ve memur maaş zam oranları belli oldu. Enflasyon oranlarına göre yapılan zam oranlarının ardından gözler özel sektörde yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Peki 2021 özel sektör maaş zammı ne kadar olacak?

ÖZEL SEKTÖR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından geçtiğimiz ay işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından 2021 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 artışla 500 lira zam yapıldı ve 1 Ocak itibariyle ödenecek asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.