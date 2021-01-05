Kolay emeklilik müjdesi! SGK resmen duyurdu! Yapılandırma ile emeklilik fırsatı doğan Bağ-Kur'lulara bir müjdeli haber daha geldi. Vatandaşlardan, prim borcu bulunduğu için emeklilik hayatına giremeyenler, çıkarılan birtakım haklarla bu muradlarına erebilecekler. İHYA hakkıyla, emekli olabilmek için dondurdukları sürelere ihtiyacı olanlar bu süreleri canlandırma denilen sistemle canlandırarak emeklilik hakkı kazanacaklar. Öte yandan prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek Bağ-Kur'lulara kredi imkanı sağlandı. SGK ve kamu bankaları anlaştı. İsteyen yüzde 1.60 faizle 36 ay vadeli emeklilik kredisi çekebilecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...