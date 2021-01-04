Yenilikçi girişimler desteklenecek

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye'nin, 2020 sonunda büyümeyi pozitif kapamayı başarabilen nadir ülkelerden biri olacağını belirtti.
Salgın sürecinde de müşterilerinin ve toplumun yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini aktaran Leblebici, CEPTETEB İŞTE'yi 2020'de hayata geçirdiklerini kaydederek, "2020 sonu itibarıyla TEB müşterilerinin alternatif dağıtım kanallarını kullanım oranı yüzde 83 civarında olurken, online bankacılık aktif müşteri sayısının 1.8 milyonu, mobil bankacılık aktif müşteri sayısının 1.7 milyonu aştığını söyleyebilirim. CEPTETEB mobil uygulamasına yönelik yenilikçi yatırımlarımız devam edecek" dedi. Leblebici, KOBİ'leri desteklemeye bu yıl da devam edeceklerini, özellikle salgını çevik şekilde yönetmiş, yenilikçilik kapasitesi yüksek küçük ve orta boy işletmelere destek vereceklerini ve girişimcilerine yönelik katkılarını büyütmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Salgın sürecinde de müşterilerinin ve toplumun yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini aktaran Leblebici, CEPTETEB İŞTE'yi 2020'de hayata geçirdiklerini kaydederek, "2020 sonu itibarıyla TEB müşterilerinin alternatif dağıtım kanallarını kullanım oranı yüzde 83 civarında olurken, online bankacılık aktif müşteri sayısının 1.8 milyonu, mobil bankacılık aktif müşteri sayısının 1.7 milyonu aştığını söyleyebilirim. CEPTETEB mobil uygulamasına yönelik yenilikçi yatırımlarımız devam edecek" dedi. Leblebici, KOBİ'leri desteklemeye bu yıl da devam edeceklerini, özellikle salgını çevik şekilde yönetmiş, yenilikçilik kapasitesi yüksek küçük ve orta boy işletmelere destek vereceklerini ve girişimcilerine yönelik katkılarını büyütmeyi sürdüreceklerini ifade etti.